Информацию о повторном землетрясении в Алматы опроверг ДЧС

Начальник департамента по ЧС Алматы Нурлан Атыгаев братился к жителям города, передаёт BaigeNews.kz.

"На данный момент распространяется неверная информация по поводу повторном землетрясении в районе 5 утра. Просим вас соблюдать спокойствие и верить только официальным лицам, представителям ДЧС Алматы", - сказал он в видеообращении.