Информацию о повторном землетрясении в Алматы опроверг ДЧС
Сегодня, 01:16
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Сегодня, 01:16Сегодня, 01:16
365Фото: qumash_kz
Начальник департамента по ЧС Алматы Нурлан Атыгаев братился к жителям города, передаёт BaigeNews.kz.
"На данный момент распространяется неверная информация по поводу повторном землетрясении в районе 5 утра. Просим вас соблюдать спокойствие и верить только официальным лицам, представителям ДЧС Алматы", - сказал он в видеообращении.
По его словам, повторных толчков по данным института сейсмологии не прогнозируются.
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