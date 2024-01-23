  • 23 Января, 01:34
  • BAIGENEWS

Информацию о повторном землетрясении в Алматы опроверг ДЧС

Сегодня, 01:16
АВТОР
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qumash_kz Сегодня, 01:16
Сегодня, 01:16
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Фото: qumash_kz

Начальник департамента по ЧС Алматы Нурлан Атыгаев братился к жителям города, передаёт BaigeNews.kz.

"На данный момент распространяется неверная информация по поводу повторном землетрясении в районе 5 утра. Просим вас соблюдать спокойствие и верить только официальным лицам, представителям ДЧС Алматы", - сказал он в видеообращении.

По его словам, повторных толчков по данным института сейсмологии не прогнозируются.

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