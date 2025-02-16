Информацию о переезде Алматинского зоопарка прокомментировали в акимате
В ближайшее время зверинец переезжать не планирует.
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В управлении культуры акимата Алматы прокомментировали информацию о возможном переносе городского зоопарка в Алатау, передаёт BaigeNews.kz.
В ведомстве заявили, что Алматинский зоопарк продолжает свою работу на прежнем месте, и переезд в другой город не планируется.
"В текущем году планируется объявить конкурс на разработку проектно-сметной документации. Реконструкция будет осуществляться поэтапно до 2028 года. Работы, проводимые в рамках планируемой реконструкции зоопарка, позволят значительно улучшить условия содержания животных и повысить комфортность пребывания посетителей. Работы, проводимые в рамках планируемой реконструкции зоопарка, позволят значительно улучшить условия содержания животных и повысить комфортность пребывания посетителей", — говорится в сообщении.
Ранее акимат Алматинской области сообщал, что на заседании проектного офиса с участием вице-министров ряда министерств обсуждался вопрос о переносе алматинского зоопарка в Алатау.
Напомним, Алматинский зоопарк считается крупнейшим с стране, здесь обитают тысячи животных более 300 разных видов.
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