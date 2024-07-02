Информацию о гибели рыбы в канале имени Сатпаева проверили в Минсельхозе
Сегодня, 19:08
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Сегодня, 19:08Сегодня, 19:08
107Фото: Минсельхоз РК
Появившуюся в соцсетях информацию о гибели рыбы в канале имени Сатпаева вблизи Караганды опровергли в Комитете рыбного хозяйства Минсельхоза РК, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно схеме взаимодействия, при обнаружении угрозы или гибели рыбных ресурсов и других водных животных Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства проинформированы все заинтересованные госорганы.
"2 июля на место предположительной гибели рыбы организован выезд государственных инспекторов совместно с представителями уполномоченных государственных органов. Оперативной группой на магистральном канале имени Сатпаева факт гибели рыбы не подтвердился", - заявили в ведомстве.
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