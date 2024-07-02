Информацию о гибели рыбы в канале имени Сатпаева проверили в Минсельхозе

Появившуюся в соцсетях информацию о гибели рыбы в канале имени Сатпаева вблизи Караганды опровергли в Комитете рыбного хозяйства Минсельхоза РК, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно схеме взаимодействия, при обнаружении угрозы или гибели рыбных ресурсов и других водных животных Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства проинформированы все заинтересованные госорганы.