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Информацию о гибели рыбы в канале имени Сатпаева проверили в Минсельхозе

Сегодня, 19:08
АВТОР
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Минсельхоз РК Сегодня, 19:08
Сегодня, 19:08
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Фото: Минсельхоз РК

Появившуюся в соцсетях информацию о гибели рыбы в канале имени Сатпаева вблизи Караганды опровергли в Комитете рыбного хозяйства Минсельхоза РК, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно схеме взаимодействия, при обнаружении угрозы или гибели рыбных ресурсов и других водных животных Нура-Сарысуской межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства проинформированы все заинтересованные госорганы.

"2 июля на место предположительной гибели рыбы организован выезд государственных инспекторов совместно с представителями уполномоченных государственных органов. Оперативной группой на магистральном канале имени Сатпаева факт гибели рыбы не подтвердился", - заявили в ведомстве.

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