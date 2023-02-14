Информация о выплатах казахстанцам за участие в войне с Украиной: правда или миф

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В спецпредставительстве Байконура прокомментировали информацию о выплатах за участие в войне с Украиной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

В соцсетях со ссылкой на сайт городской прокуратуры комплекса Байконур появилась информация о том, что мобилизованным жителям города, а также тем, кто добровольно решил принять участие в войне с Украиной, положена денежная выплата в 260 тысяч рублей. Информацию прокомментировали в Управлении по обеспечению деятельности специального представителя президента РК на комплексе Байконур.

На официальной странице спецпредставительства Байконура в Facebook появилось разъяснение, в котором говорится, что информация о мобилизации и выплатах касается исключительно граждан РФ, находящихся на территории города.

"Согласно Постановлению Главы администрации города Байконур от 07 февраля 2023 года №49 установлена единовременная денежная выплата в размере 260 (двести шестьдесят) тысяч рублей в качестве меры социальной поддержки мобилизованным гражданам, а также лицам, добровольно изъявившим желание принять участие в специальной военной операции и заключившим контракт на прохождение военной службы, проживающим в городе. При этом, согласно Указа Президента РФ №647 от 21.09.2022 г. "Об объявлении частичной мобилизации в РФ" призываются на военную службу только граждане РФ. Также, добровольно быть призванным по мобилизации в качестве военнослужащего или принять участие в специальной военной операции может гражданин РФ, мужчина в возрасте до 60 лет. Таким образом, действие Постановления Главы администрации города Байконур распространяется только на жителей города — граждан Российской Федерации. Справочно: в соответствии с межправительственным Соглашением жителем города Байконыр признается гражданин Республики Казахстан или гражданин Российской Федерации, проживающий на территории города и зарегистрированный в администрации города", - сказано в публикации.

Напомним, что в Казахстане запрещено иметь двойное гражданство. В соответствии с пунктом 3 статьи 10 Конституции РК и статьей 3 Закона РК "О гражданстве РК" за гражданином республики не признается гражданство другого государства.