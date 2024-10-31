Информация о распродаже невостребованного багажа в аэропорту Астаны - фейк
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В Казнете появилась реклама от имени Международного аэропорта Астаны, в которой сообщается о том, что с целью освободить склад будет распродаваться утерянный багаж, владельцы которого не объявились, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
В рекламе говорится о том, чтобы купить этот багаж, нужно пройти по предложенной ссылке и заплатить 1060 тенге.
"Это действуют мошенники", — предупреждает Stopfake.kz.
Международный аэропорт Астаны сообщает, что "утерянный пассажирами багаж не подлежит продаже или передаче третьим лицам".
"Если вы потеряли свой багаж, который прибыл в столичный аэропорт и не был получен по прибытию, он будет храниться на складе в течение одного месяца. По истечении этого срока, если владелец не будет найден, бесхозные чемоданы будут отправлены обратно в пункт их первоначального отправления", — предупреждает администрация аэропорта.
Сотрудники аэропорта просят пассажиров проявлять бдительность и остерегаться возможных мошеннических действий.
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