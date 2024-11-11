Информация о побеге Бишимбаева из колонии не соответствует действительности

Комитет уголовно-исполнительной системы МВД РК опроверг информацию о побеге из мест заключения экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КУИС.

"В социальных сетях распространяется ложная информация о побеге осужденного Бишимбаева К. Эти сведения не соответствуют действительности. Данный осужденный отбывает наказание в учреждении максимальной безопасности", - говорится в сообщении ведомства.

КУИС призвал не распространять недостоверную информацию и ориентироваться исключительно на официальные источники.

"Сообщаем, что в отношении распространения данной ложной информации уже возбуждено уголовное дело, и виновные будут привлечены к ответственности", - заявили сотрудники КУИС.

Ранее Бишимбаев был признан виновным в совершении убийства, противоправного умышленного причинения смерти другому человеку, совершённого с особой жестокостью, а также в причинении физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённом в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного.