  • 24 Сентября, 11:35
  • BAIGENEWS

Информационную систему для прогнозирования паводков разрабатывают в Казахстане

Сегодня, 11:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
пресс-служба правительства РК Сегодня, 11:25
Сегодня, 11:25
61
Фото: пресс-служба правительства РК

Специальную информационную систему разрабатывают в Казахстане для космического мониторинга за паводковой ситуацией. Об этом на заседании правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передает BaigeNews.kz.

"Запуск системы в тестовом режиме планируется в текущем году", –сообщил Жаслан Мадиев.

Первый ее этап будет состоять из сбора исторических и оперативных гидрометеорологических данных, точных координат гидропостов, отметил министр. В рамках второго этапа планируется интеграция с глобальной системой предупреждений о наводнениях GloFAS.

 

Самое читаемое

Наверх