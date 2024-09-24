Информационную систему для прогнозирования паводков разрабатывают в Казахстане
Сегодня, 11:25
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Сегодня, 11:25Сегодня, 11:25
61Фото: пресс-служба правительства РК
Специальную информационную систему разрабатывают в Казахстане для космического мониторинга за паводковой ситуацией. Об этом на заседании правительства сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, передает BaigeNews.kz.
"Запуск системы в тестовом режиме планируется в текущем году", –сообщил Жаслан Мадиев.
Первый ее этап будет состоять из сбора исторических и оперативных гидрометеорологических данных, точных координат гидропостов, отметил министр. В рамках второго этапа планируется интеграция с глобальной системой предупреждений о наводнениях GloFAS.
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