Информационное сообщение касательно выборов Президента РК 2022 года

Фото: BaigeNews.kz

Общие условия предоставления акционерным обществом "Qazcontent" интернет-площадей на cайте https://baigenews.kz/ кандидатам в Президенты Республики Казахстан, участвующим во внеочередных выборах Президента Республики Казахстан 20 ноября 2022 года.

Акционерное общество "Qazcontent" (далее - Общество) – собственник сайта https://baigenews.kz/ (далее – Сайт), в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан от 28.09.1995 года "О выборах в Республике Казахстан" информирует кандидатов в Президенты Республики Казахстан (далее – Кандидат) о размере оплаты, условиях и порядке предоставления интернет-площадей для размещения на Сайте материалов предвыборной агитации (далее – агитационные материалы) для участия во внеочередных выборах 20 ноября 2022 года, назначенных Указом Президента Республики Казахстан № 1019 от 21 сентября 2022 года.

Предвыборная агитация начинается с момента окончания срока регистрации Кандидатов в Президенты Республики Казахстан и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов. Таким образом, размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется после 18.00 часов 21 октября 2022 года до 00.00 часов 19 ноября 2022 года.

Сайт предоставляет интернет-площадь на основании письменного заявления на имя руководителя собственника Сайта и договора, заключаемого между собственником Сайта и Кандидатом, либо с уполномоченным представителем Кандидата.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Кандидатов в порядке очередности путем присвоения каждому письменному заявлению порядкового номера и даты поступления заявления. К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:

копия документа, подтверждающего регистрацию Кандидата; документ, подтверждающий полномочия представителя Кандидата; копия удостоверения личности лица, подающего заявление; документ, подтверждающий полномочия лица, для заключения договора; письменные согласия лиц, изображение которых присутствует в агитационных материалах, на использование их изображения.

Количество, хронометраж, предполагаемая дата и время размещения агитационных материалов указываются в письменном заявлении Кандидата либо его уполномоченного представителя.

Очередность размещения на Сайте агитационных материалов Кандидатов устанавливается в порядке поступления письменных заявлений либо по жребию в случае, если заявления поступили одновременно.

Размещенные материалы будут доступны в Desktop-версии, в мобильной версии и в мобильном приложении Сайта.

Агитационные материалы предоставляются Сайту не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до даты размещения, в формате HTML5, GIF, JPEG, PNG, Microsoft World.

Агитационные материалы должны содержать информацию об источниках финансирования.

Кандидаты, предоставившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан.

Собственник Сайта вправе отказать в размещении агитационных материалов, если они содержат идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культа жестокости и насилия, создание непредусмотренных законодательством военизированных формирований, а также в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб чести, достоинству или деловой репутации других кандидатов в Президенты Республики Казахстан.

Кандидаты по требованию собственника Сайта предоставляют документы, подтверждающие информацию, указанную в агитационных материалах.

Условия и порядок предоставления интернет-площадей, указанных в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.

Стоимость размещения материалов:

Оплата по заключенному договору за размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется на основании выставленного собственником Сайта счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета.

Письменные заявления принимаются собственником Сайта с 17 октября 2022 года по 17 ноября 2022 года, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Республика Казахстан город Астана, район Есиль, пр. Қабанбай батыр, зд. 17, н.п. 17. Тел.: 95-45-50.

Письменные заявления посредством факсимильной и интернет-связи не принимаются.

Председатель правления Наширали Е.