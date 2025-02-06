Министр культуры и информации Аида Балаева назвала ключевые задачи, стоящие перед представителями СМИ, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Балаева подчеркнула, что информационная политика играет ключевую роль не только в сфере культуры, но и в экономике и обществе. По её словам, главная цель – создать открытое, качественное и безопасное медиапространство.

"В прошлом году принят и реализуется новый закон о масс-медиа. Законом предусмотрен ряд нововведений, направленных на повышение статуса журналистов, и мер для укрепления информационной безопасности отечественного медиапространства. Министерством ведётся работа по борьбе с дезинформацией", - сказала министр.

В 2024 году на онлайн-платформах выявлено более 67 тысяч нарушений закона, удалено свыше 18 тысяч материалов. Министр призвала СМИ, НПО и технологические платформы к совместной борьбе с фейковыми новостями, особенно во время ЧС.

В прошлом году в Казахстане реализован план по развитию медиаграмотности, в рамках которого проведено около 40 обучающих мероприятий для журналистов. Работа в этом направлении продолжится, включая тренинги по фактчекингу и цифровой безопасности.

Министерство считает необходимым обновление этического кодекса журналистов и разработку механизмов контроля за его соблюдением. Также планируется проведение круглого стола по вопросам медиакультуры.

Балаева отметила, что современные реалии требуют от журналистов профессионализма и цифровых навыков. Для этого разработана специальная дорожная карта, направленная на системное обучение и развитие специалистов медиасферы.

Сегодня в сфере культуры Казахстана работают более 58 тысяч человек. В прошлом году около 16 тысяч театральных постановок посетили порядка трёх миллионов зрителей, экспозиции в музеях – более двух миллионов человек.

Аида Балаева подчеркнула, что необходимо уделять внимание содержанию коммерческих культурных проектов.

"Храмы искусств должны воспитывать у зрителя вкус и прививать тягу к прекрасному. Мы не должны ронять престиж культурных организаций, обесценивать высокое искусство и потворствовать тотальной коммерциализации. Очаги культуры должны быть свободны от политики. Здесь должны создаваться условия для того, чтобы настоящее искусство расправило крылья", – подчеркнула она.

Министерство продолжает обновление инфраструктуры объектов сферы культуры. В 2024 году в регионах страны завершено 255 ремонтных и 45 строительных работ в учреждениях. В частности, ведутся ремонтные работы в Национальном музее, Казахском академическом драматическом театре имени Мухтара Ауэзова, театре имени Натальи Сац и других.

В завершение министр призвала всех работников сферы активно участвовать в реализации масштабных планов на 2025 год.