Инфляция замедлилась в декабре в Казахстане

В декабре 2023 года инфляция за год замедлилась и составила 9,8%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Цены на продовольственные товары за год выросли на 8,5%. Среди продуктов наибольший рост цен за год показал рис. Его стоимость по сравнению с декабрём прошлого года увеличилась на 34,3%.

Также за год подорожали минеральная и питьевая воды, консервированное молоко, алкогольные напитки и табачные изделия, сливочное масло, пастеризованное молоко, свежие фрукты и овощи, булочные и мучные изделия, рыба и морепродукты.

А вот гречневая крупа, подсолнечное масло и сахар-песок, напротив, подешевели.

Сообщается, непродовольственные товары подорожали на 9,1%, а платные услуги – на 12,4%.

В региональном разрезе в декабре 2023 года в годовом выражении уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский, сложился в девяти регионах, из них наибольший – в Карагандинской, Акмолинской, Мангистауской областях.