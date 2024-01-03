Инфляция замедлилась в декабре в Казахстане
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В декабре 2023 года инфляция за год замедлилась и составила 9,8%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
Цены на продовольственные товары за год выросли на 8,5%. Среди продуктов наибольший рост цен за год показал рис. Его стоимость по сравнению с декабрём прошлого года увеличилась на 34,3%.
Также за год подорожали минеральная и питьевая воды, консервированное молоко, алкогольные напитки и табачные изделия, сливочное масло, пастеризованное молоко, свежие фрукты и овощи, булочные и мучные изделия, рыба и морепродукты.
А вот гречневая крупа, подсолнечное масло и сахар-песок, напротив, подешевели.
Сообщается, непродовольственные товары подорожали на 9,1%, а платные услуги – на 12,4%.
В региональном разрезе в декабре 2023 года в годовом выражении уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский, сложился в девяти регионах, из них наибольший – в Карагандинской, Акмолинской, Мангистауской областях.
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