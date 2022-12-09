Рост потребительских цен продолжается в странах ЕАЭС, отметил Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Международный валютный фонд понизил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,7%, Всемирная торговая организация – до 1%. А по данным Евразийской экономической комиссии, в странах ЕАЭС продолжается рост потребительских цен. Инфляция в рамках Союза в октябре составила 11,5%. Основной ее прирост приходится на продовольственные и непродовольственные товары. Всё это ощутимо сказывается на покупательной способности и социальном самочувствии наших граждан", - сказал Президент.