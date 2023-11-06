Инфляция в Казахстане снижается

Уровень продовольственной инфляции постепенно снижается, переедает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

"За прошлую неделю цены на муку, хлеб, гречневую крупу, подсолнечное и сливочное масло, говядину, молоко и творог остались стабильными. На 5 товаров они снизились. Так, капуста и морковь подешевели на 1,3%, картофель – на 0,7%, лук и сахар – на 0,5 %", — сообщил председатель комитета торговли МТИ Айдар Абилдабеков.

В то же время отмечается рост цен на яйца в 13 регионах. За неделю продукция в среднем подорожала на 1,3%. Комитет торговли предлагает проводить контрактацию данной продукции напрямую у производителей, обеспечивая поставки в торговые точки. Это, по мнению экспертов, позволит стабилизировать цен.

В соответствии с правилами, регионы могут контрактовать социально значимые товары до 50% от 3-месячной потребности. Так, при потребности регионов в 382 млн штук яиц заключены договоры только на 103 млн штук (или 21%). На сегодня ни одна область не обеспечена на 100% данными контрактами.

На сегодня 16 областей отработали вопросы закупа пшеницы удешевленного зерна для производства социального хлеба из резервов Продкорпорации. Зерно и муку поставляют 10 регионов. Дополнительные объемы запросила Атырауская область, куда по поручению вице-премьера до конца года будет отгружено 2 тыс. тонн.

Поставки овощей законтрактованы. Вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков доложил, что в целом на межсезонье рекомендуемые объемы по моркови, луку и картофелю регионы полностью добрали. Согласно информации акимата Астаны, по капусте объемы контрактации будут доведены до рекомендуемых в течение двух недель.

По данным Бюро национальной статистики индекс потребительских цен в Казахстане в октябре за год составил 110,8%. Цены на продовольственные товары выросли на 10,4%, на платные услуги – на 11,1%, на непродовольственные товары – на 11%.