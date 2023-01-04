Инфляция в Казахстане по итогам 2022 года составила 20,3%

Инфляция в декабре 2022 года в годовом исчислении составила 20,3%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

Цены на продовольственные товары повысились на 25,3%, непродовольственные товары – на 19,4%, платные услуги – на 14,1%. По сравнению с декабрем 2021 года сахар-рафинад подорожал на 92,7%, мыло хозяйственное – на 87,6%, канцтовары – на 70,3%. Напротив, в годовом выражении подешевели газ сжиженный (в баллонах) – на 23%, капуста белокочанная – на 15,2%.

Отметим, цены на продукты питания заметно выросли на овощи, в декабре огурцы подорожали на 35,6%, помидоры – на 14,6%, перец сладкий –на 8,4%, лук репчатый – на 7,9%, свекла – на 3,8%. Сахар-песок подешевел на 3,8%, лимоны – на 0,9%.

Среди непродовольственных товаров наибольший прирост цен в декабре наблюдался на технику. Так, по сравнению с ноябрем 2022 года беспроводные наушники подорожали на – 7,7%, планшет – на 6,3%, электрообогреватель – на 6,1%, ноутбук – на 3,7%. Цены на средства для мытья посуды выросли на 4,5%, стиральные порошки – на 4%.

"В месячном выражении индекс потребительских цен по сравнению с ноябрем в декабре 2022 года снизился на 0,2 процентных пункта и составил 1,2%. По сравнению с ноябрем в прошлом месяце продовольственные товары подорожали на 1,6%, непродовольственные – на 1,3% и платные услуги – на 0,5%", - говорится в сообщении.

Кроме того, уровень цен на платные услуги за прошедший месяц вырос на 0,5%. Повышение цен отмечено на услуги медицинского страхования туристов – на 7,3%, мойку машин – на 3,8%. По коммунальным услугам снижение тарифов наблюдалось на центральное отопление (1 гКал) и горячую воду (1 м3) – по 0,4%.

К слову, среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Костанайской и Жамбылской областях – по 1,9% (выше среднереспубликанского уровня на 0,7 п.п), самая низкая – по 0,7% в г. Шымкент и Мангистауской области.

Добавим, больше всего продовольственные товары выросли в Костанайской и Жамбылской областях – по 2,5%, непродовольственные в Костанайской области – на 2,2%, платные услуги в области Жетісу – на 1,7%.