Инфляция ускоряется: аренда жилья в лидерах – Бюро нацстатистики РК

Фото: Khabar-24

В сентябре цены выросли на 1,8 процента. Это максимальное значение с марта этого года, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Бюро нацстатистики РК.

Статистики отмечают, что для этого времени года ситуация нетипичная: в предыдущие шесть лет в сентябре рост цен ни разу не превышал 0,4 процента, средний уровень за 15 предыдущих лет составляет 0,55 процента.

Драйвером роста инфляции стали платные услуги, тарифы на которые увеличились на 2,7 процента. Впервые за год "сервисная" инфляция оказалась выше, чем на продовольственные и непродовольственные товары. Более того, столь сильного месячного роста цен на услуги не было с января 2010 года – более 12,5 лет.

Статистики посчитали, что среди платных услуг за сентябрь 2022г. сильное подорожание наблюдалось в сфере аренды жилья – на 13,1 процента. Кроме того, цены на услуги образования повысились на 7,9 процента.

Продовольственные товары подорожали на 1,2 процента. При том, что в предыдущие 15 лет средний рост цен для сентября составлял 0,27 процента; в последние пять лет – минус 0,05 процента.

Цены на яйца повысились на 7,5 процента, масло подсолнечное – на 4,6 процента , рис, макаронные изделия – по 4,1 процента, булочные и мучные изделия – на 3,8 процента, крупы – на 3,2 процента , кондитерские изделия – на 3,1 процента . Снижение цен зафиксировано на свежие овощи – на 10,2, процента картофель – на 8,5 процента, сахар-песок – на 5,2, свежие фрукты – на три процента.

Непродовольственные товары стали дороже на 1,9 процента. В последний раз более сильный рост цен был в марте 2022г. (2,8 процента), до этого – в ноябре 2015г. (6,5 процента).

Цены на мебель и предметы домашнего обихода повысились на пять процентов, моющие и чистящие средства – на 4,4 процента, товары личного пользования – на два процента, одежда и обувь – на 1,9 процента. Дрова подорожали на три процента, уголь каменный – на 2,9 процента, газ сжиженный в баллонах – на полтора процента.

Годовая инфляция (рост цен за последние 12 месяцев) составила 17,7 процента. По крайней мере, с начала 2009 года показатель ни разу не был выше (но был таким же в июле 2016г.)

За последний год продовольственные товары выросли в цене на 22,2 процента (больше не было ни разу, по крайней мере, с начала 2009 г.), непродовольственные – на 17 процентов (максимум с сентября 2016г.), услуги – на 12,3 процента (максимум с марта 2013г.).

С января 2022г. при построении индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 40,7 процента, непродовольственных – 30,2 процента, платных услуг –29,1 процента.