Инфляция в Казахстане в феврале 2025 года ускорилась, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Цены на товары и услуги в Казахстане продолжили расти, и, по сравнению с февралем прошлого года, некоторые из них стали значительно дороже, Инфляция в Казахстане в феврале 2025 года ускорилась. Тарифы на холодную воду увеличились на 70,7%, электроэнергию - на 21%, а отопление подорожало на 18,2%. Стоимость водоотведения выросла на 17,3%, горячей воды - на 14,5%, а газ, транспортируемый по распределительным сетям, стал дороже на 13,2%. Вывоз мусора также подорожал на 11,1%.

Не остались в стороне и другие услуги. Организация комплексного отдыха стала дороже на 34%, связи - на 14,3%, а парикмахерские и заведения личного обслуживания - на 12,3%. Услуги здравоохранения подорожали на 11,8%, общественного питания - на 10,8%, а техническое обслуживание и ремонт личных автомобилей - на 10,5%. Цены на железнодорожные билеты увеличились на 20%, на воздушные перевозки - на 12,5%, а на городской транспорт - на 10,5%. Аренда жилья тоже подскочила на 16,5%.

На фоне повышения цен на повседневные услуги, сильно выросли и цены на потребительские товары. Например, аудиовизуальное оборудование стало дороже на 42,3%, а ювелирные изделия и часы - на 24,4%. Легковые автомобили отечественного производства подорожали на 18,9%, ковры - на 13%, одежда и обувь - на 10,9%, а мебель - на 10,5%. Сжиженный газ в баллонах подорожал на 20,5%, дрова - на 14,8%.

Особенно заметным оказалось удорожание продуктов. Так, картофель подорожал на 62,1%, лук - на 27,3%, а капуста - на 20,2%. Минеральная и питьевая вода подорожали на 17%, кондитерские изделия - на 14,2%, алкогольные напитки и табачные изделия - на 13%. Прочие продукты также не обошлись без роста цен: рыба консервированная - на 12,5%, масло сливочное - на 12,2%, а фруктовые и овощные соки - на 10,6%. Однако есть и положительная новость: снизились цены на гречку - на 20,4%, морковь - на 6,6%, рис - на 5,7% и яйца - на 5,3%.

Инфляция в феврале 2025 года заметно различается по регионам. В восьми областях она превышает среднереспубликанский уровень, а наибольший рост зафиксирован в столице - Астане (12,7%), а также в Акмолинской (10,7%) и Западно-Казахстанской (10,5%) областях.