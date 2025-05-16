По данным за апрель, годовая инфляция в Казахстане ускорилась и составила 10,7%, тогда как в марте этот показатель был на уровне 10%. Рост зафиксирован в 18 регионах страны, снижение – только в одном, ещё в одном регионе уровень инфляции остался без изменений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Нацбанка РК.

Самый высокий уровень годовой инфляции отмечен в Астане — 13,8%.

Цены на продукты питания выросли на 8,5% по сравнению с апрелем прошлого года (в марте — 7,6%). Самый заметный рост цен зафиксирован в Акмолинской области — 11,2%, наименьший — в Кызылординской области и Алматы (по 6,8%).

Темпы роста цен на непродовольственные товары немного снизились — до 8,9% в годовом выражении (в марте — 9,1%). Лидером по росту стала Туркестанская область (14,8%), тогда как в Павлодарской области рост был минимальным — 5,9%.

Цены на платные услуги значительно ускорились — до 15,7% в годовом выражении (в марте — 14,3%). В Алматы рост цен достиг 20%, а наименьшее значение зафиксировано в Павлодарской области — 8,6%.

Месячная инфляция по стране в апреле составила 1,2%.