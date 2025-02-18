Инфляция ускорилась в 14 регионах Казахстана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В январе годовая инфляция в стране ускорилась, составив 8,9%. Ускорение годовой инфляции зафиксировано в 14 регионах, в 6 - осталась неизменной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нацбанк.
Наибольшее значение годовой инфляции зафиксировано в Астане.
Цены на продовольственные товары в январе выросли до 5,8% г/г (в декабре 2024 года – 5,5%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Жетысуской области (7,9%), минимальный – в Туркестанской области (3,3%).
Темп роста цен на непродовольственные товары в январе ускорился до 8,4% г/г (в декабре 2024 года – 8,3%). Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (13,1%), минимальное – в Павлодарской области (5,7%).
Цены на платные услуги в январе ускорили темп роста до 13,8% г/г (в декабре 2024 года – 13,3%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в г.Астана (17,8%), значительно ниже – в Туркестанской области (9,3%).
При этом, рост месячной инфляции по стране составил в январе 1,1%.
Самое читаемое
- Sergek уходит из Астаны: Основатель проекта назвал причину
- Драка на борту самолёта: казахстанкам грозит штраф в 120 тысяч долларов
- Аэропорт Актобе увеличивает число рейсов и готовится к модернизации
- Тысячи осужденных казахстанок могут выйти на свободу
- Владелица детсада в Алматы, где душили ребёнка, записала видеообращение