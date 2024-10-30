Инфляция постепенно снижается ― Нацбанк РК

Председатель Национального Банка РК Тимур Сулейменов на пленарном заседании Мажилиса сообщил об экономической ситуации в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Текущая экономическая ситуация стабильная и сохраняет положительную динамику. ВВП за январь-сентябрь текущего года увеличился на 4%. Рост выпуска фиксируется во всех секторах экономики. Наибольший рост показывают отрасли сельского хозяйства, строительства и транспорта", - заявил глава Нацбанка.

Кроме того, инфляция постепенно снижается. По итогам сентября уровень инфляции составляет 8,3%. Это более чем в 2,5 раза ниже в сравнении с пиковыми значениями февраля 2023 года. Однако этот показатель все ещё далёк от таргета Национального Банка – 5%.

"Значимым фактором замедления инфляции является стабилизация продовольственной инфляции на уровне 5%. Инфляция непродовольственных товаров замедляется в меньшей степени – 7,6%. Высоким остается рост цен на одежду, обувь, мебель и предметы домашнего обихода, дрова, уголь, фармацевтическую продукцию, легковые автомобили отечественной сборки, аудиовизуальное оборудование. Наибольший рост продолжает демонстрировать инфляция платных услуг – 13,6%", - проинформировал Сулейменов.

В целом динамика инфляции соответствует прогнозу Национального Банка. Снижение инфляции происходит благодаря умеренно жёсткой денежно-кредитной политике, а также антиинфляционным мерам Правительства.

В этой связи Национальный Банк с начала этого года четырежды снизил базовую ставку, уменьшив её с 15,75% до 14,25% или на 150 б.п.

В 2025 году, по прогнозам, инфляция сформируется в коридоре 5,5% - 7,5%. В 2026 году она приблизится к таргету и сложится в диапазоне от 5% до 7%.