Кроме комаров и других насекомых, инфекции зачастую передаются через воду, неправильно приготовленные продукты или в результате контакта с зараженными людьми, передаёт BaigeNews.kz

О том, как избежать проблем со здоровьем во время поездок, рассказал "Газете.Ru" врач-инфекционист Владимир Неронов.

"Негативные последствия для здоровья могут быть тяжелыми и отразиться на многих системах организма: есть риск для пищеварительной системы, может пострадать кожа, а также глаза. Например, малярия проявляется через 1-4 недели после заражения в виде лихорадки, головной боли, слабости и повышенной потливости. Лихорадка Зика сопровождается головной болью, болью в суставах, конъюнктивитом и сыпью. Симптомы могут быть легкими или вовсе отсутствовать, но вирус особенно опасен для беременных женщин", — поделился специалист.

Чтобы снизить риск заражения, необходимо заранее изучить ситуацию в стране назначения и принять необходимые меры предосторожности. Используйте репелленты, носите одежду светлых тонов, закрывающую тело. Врач посоветовал обязательно проветривать помещения, не забывая о москитных сетках.

"Если вы выбрали африканскую или южноамериканскую страну, позаботьтесь о том, чтобы сделать прививку от желтой лихорадки не позднее десяти дней до намеченной поездки. Вакцинация является одним из самых надежных путей защиты от опасных инфекций", — добавил Неронов.

Основное правило профилактики остается неизменным — придерживайтесь правил личной гигиены. Не забывайте мыть руки перед приемом пищи, а фрукты и овощи лучше заливать кипятком перед употреблением.

Следует избегать и глотания воду из бассейна или моря и использовать только бутилированную или прокипяченную воду. Лучше не употреблять лед в ресторанах и кафе, так как он может быть приготовлен из сырой воды.

"В тропических странах туристы могут столкнуться с такими заболеваниями, как кишечная палочка, холера, лихорадка Эбола и дизентерия. В Азии, Индии и Африке распространены кишечные инфекции, вызываемые бактериями в водопроводной воде. Местное население зачастую имеет иммунитет к этим бактериям, но туристам не следует использовать воду из-под крана даже для полоскания рта. В странах Ближнего Востока существует риск заражения верблюжьим гриппом, который характеризуется высокой температурой, кашлем и одышкой ", — рассказал врач.

Также некоторые туристы в состоянии эйфории от отдыха могут забыть о мерах личной безопасности и столкнуться с венерическими заболеваниями. Если по возвращении из отпуска у вас появились симптомы дискомфорта в области половых органов, не откладывайте визит к специалисту и обязательно пройдите необходимые анализы.