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inDrive планирует открыть в Казахстане университет inVision U

Сегодня, 13:54
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inDrive планирует открыть в Казахстане университет inVision U Сегодня, 13:54
Сегодня, 13:54
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Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с основателем и СЕО глобальной платформы транспортных и городских услуг inDrive Арсеном Томским. Обсуждены актуальные вопросы цифровой индустрии и рассмотрены перспективы внедрения новых решений для улучшения качества жизни казахстанцев, передаёт BaigeNews

В Казахстане создана цифровая экосистема, функционирует крупнейший международный технопарк IT-стартапов в Центральной Азии, активно поддерживаются креативные решения. Ведется работа по созданию Национального центра искусственного интеллекта.

"Глава государства в Послании поручил активизировать работу в сфере цифровизации. Это приоритетная задача. Казахстан нацелен на увеличение доли цифровых технологий в структуре экономики и дальнейшее наращивание экспорта IT-услуг. Мы приветствуем присутствие крупных IT-компаний на нашем рынке", - подчеркнул Олжас Бектенов. 

В свою очередь Арсен Томский выразил заинтересованность в реализации совместных цифровых платформ и сотрудничестве в области развития интеллектуальной индустрии. В частности, inDrive выступил с предложением открыть в Казахстане университет inVision U на 400 мест по подготовке квалифицированных специалистов по направлениям IT, образование, наука, искусство и др. 

Кроме того, компания планирует реализовать ряд экологических инициатив по улучшению качества воздуха в крупных мегаполисах. Первый проект будет реализован в Алматы. Глава Правительства поручил соответствующим государственным органам оказать содействие общественному проекту. 

По итогам встречи также обозначена важность обеспечения законности и прозрачности трудовых процессов, безопасности на дорогах. Также InDrive поддерживает инициативу Казахстана по платформенной занятости.

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