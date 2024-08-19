  • 19 Августа, 13:41
  • BAIGENEWS

Индонезия вводит новые меры контроля иностранцев из-за оспы обезьян

Сегодня, 08:59
АВТОР
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mir24.tv/ / Дарья Журавлёва Сегодня, 08:59
Сегодня, 08:59
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Фото: mir24.tv/ / Дарья Журавлёва

Индонезия ужесточает схему проверки здоровья въезжающих иностранцев, чтобы предотвратить распространение вируса оспы обезьян, передаёт BaigeNews со ссылкой на телеканал "МИР 24".

Необходимо будет заполнить анкету об истории заболеваний, последних контактах и конечном пункте назначения поездки.

"Мы усилили бдительность, особенно в пунктах въезда в страну, и выпустили анкету для иностранцев, в том числе и чиновников", – говорится в сообщении Министерства здравоохранения страны.

Принятые меры связаны с необходимостью повысить бдительность, поскольку в стране уже выявлено 54 случая заболеваний оспой обезьян, а инкубационный период заболевания достигает 34 дней.

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