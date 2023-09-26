Индийский лоукостер запустил рейсы из Дели в Алматы

Индийская низкобюджетная авиакомпания "IndiGo" запустила прямые пассажирские рейсы в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет гражданской авиации МТ РК.

По информации КГА, 24 сентября текущего года индийская низкобюджетная авиакомпания "IndiGo" запустила прямые пассажирские рейсы в Казахстан по маршруту Дели – Алматы с частотой 3 рейса в неделю (вторник, четверг и суббота).

Рейс осуществляется на воздушных судах типа А-320 и А-321.

"На первом рейсе между городами Дели и Алматы средняя коммерческая загрузка составила 69%. Увеличение рейсов между Казахстаном и Индией будет способствовать дальнейшему развитию торгово - экономического, делового, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между странами", - говорится в сообщении.

Справочно: "IndiGo" – крупнейший индийский лоукост авиаперевозчик. Создана в августе 2006 года. Парк авиакомпании состоит порядка из 300 воздушных судов типа А-320, А-321 емкостью 186, 222, 232 кресел и ATR-72. Общее количество пунктов назначения – 104, в том числе 78 – внутренние, 26 – международные (Швейцария, Бельгия, Ирландия, Сингапур, Испания, Франция, Малайзия, Бахрейн, Венгрия, Бангладеш, Шри-Ланка, Дания, Гонконг, Непал, Португалия и т.д.).