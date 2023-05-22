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Индийский лоукостер запускает рейсы в Казахстан
Индийская низкобюджетная авиакомпания "IndiGo" планирует с 15 августа 2023 года начать полёты в Казахстан по маршруту Дели-Алматы с частотой три рейса в неделю на воздушных судах типа А-320 и А-321, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.
К слову, авиакомпания "IndiGo" является крупнейшим низкобюджетным перевозчиком Индии. Вход лоукостера на рынок международных перевозок Казахстана положительно повлияет на доступность авиабилетов и повысит конкуренцию.
"IndiGo" – крупнейший индийский лоукост авиаперевозчик. Создана в августе 2006 года. Парк авиакомпании состоит порядка из 300 воздушных судов типа А-320, А-321 емкостью 186, 222, 232 кресел и ATR-72. Общее количество пунктов назначения – 104, в том числе 78 – внутренние, 26 – международные (Швейцария, Бельгия, Ирландия, Сингапур, Испания, Франция, Малайзия, Бахрейн, Венгрия, Бангладеш, Шри-Ланка, Дания, Гонконг, Непал, Португалия и т.д.).
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