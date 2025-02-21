Индийский дикобраз устроил ночные гонки с водителем в горах Алматы
Редкий дикобраз вышел в люди в Аксайском ущелье.
Сегодня, 15:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:32Сегодня, 15:32
173Фото: Кадр видео
16 февраля государственный инспектор Максат Каиркулов во время ночного рейда зафиксировал на мобильный телефон редкого индийского дикобраза, занесенного в Красную книгу Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
Этот колючий ночной странник, обычно ведущий скрытый образ жизни, спокойно разгуливал по автотрассе ущелья в поисках еды.
Видео стало очередным доказательством того, что дикобраз все еще обитает в горных районах, несмотря на свою скрытность.
Ранее подобные кадры удавалось заснять в Каскеленском, Карагайлинском и Большом Алматинском ущельях.
Сотруднкии Нацпарка попросили водителей быть внимательными на дорогах в горах и снижать скорость в природных зонах, так как дикие животные могут не успеть убежать.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Пенсионерка оставила пакет с 46 млн тенге на лавочке в Шымкенте
- Фильм "Рэкетир: новые времена" сняли с проката в Кыргызстане
- Доллар подорожал до 515 тенге в обменниках Казахстана
- Экс-аким Алматинской области скоропостижно скончался
- "Не загнать в тень": Авторы налоговой реформы о необходимости сбалансированного решения