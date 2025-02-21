16 февраля государственный инспектор Максат Каиркулов во время ночного рейда зафиксировал на мобильный телефон редкого индийского дикобраза, занесенного в Красную книгу Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Этот колючий ночной странник, обычно ведущий скрытый образ жизни, спокойно разгуливал по автотрассе ущелья в поисках еды.

Видео стало очередным доказательством того, что дикобраз все еще обитает в горных районах, несмотря на свою скрытность.

Ранее подобные кадры удавалось заснять в Каскеленском, Карагайлинском и Большом Алматинском ущельях.

Сотруднкии Нацпарка попросили водителей быть внимательными на дорогах в горах и снижать скорость в природных зонах, так как дикие животные могут не успеть убежать.