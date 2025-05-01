Индия с 30 апреля полностью закрыла своё воздушное пространство для рейсов из Пакистана. Об этом сообщили власти страны, уточнив, что мера вступает в силу немедленно и будет действовать до 23 мая. Решение принято в ответ на аналогичный шаг, ранее сделанный Исламабадом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Обострение в отношениях между двумя государствами началось после нападения боевиков в индийской части Кашмира. Нападение произошло 22 апреля в городе Пахалгам. Погибли 26 человек, большинство из них — туристы. Нью-Дели обвинил Пакистан в причастности к инциденту. Исламабад отверг обвинения и предложил провести международное расследование.

Сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Нарендре Моди в связи с чудовищным терактом в городе Пахалгаме на севере Индии.

Утром 30 апреля министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия якобы готовит военный удар по территории его страны в течение ближайших 24–36 часов. По его словам, для атаки может быть использовано "ложное прикрытие" — теракт в Пахалгаме. В своём заявлении в соцсети X он подчеркнул, что любой акт агрессии встретит "жёсткий ответ".

Ранее Индия вышла из Договора о водах Инда 1960 года, отменила визы для граждан Пакистана и призвала своих граждан покинуть соседнюю страну. В результате почти 800 пакистанцев покинули Индию, а на родину вернулись около 1500 индийцев.

Напомним, Индия и Пакистан трижды воевали друг с другом, дважды — из-за Кашмира. Оба государства обладают ядерным арсеналом. На фоне текущей эскалации международные наблюдатели выражают обеспокоенность возможным дальнейшим обострением конфликта.