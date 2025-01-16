Индия успешно осуществила беспилотную стыковку в космосе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на iz.ru. Об этом 16 января сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

"Стыковка космического корабля успешно завершена! Исторический момент", — говорится в сообщении ISRO в социальной сети X (бывш. Twitter).

Как пишет телеканал CNN, миссия ISRO под названием Space Docking Experiment (SpaDex) подразумевает запуск двух небольших космических аппаратов на низкую околоземную орбиту, вес каждого из них — около 220 кг.

30 декабря прошлого года аппараты Target и Chaser стартовали с космического центра имени Сатиша Дхавана в индийском штате Андхра-Прадеш на борту ракеты PSLV индийского производства.

"Это важный шаг на пути к амбициозным космическим миссиям Индии в ближайшие годы", — написал премьер-министр Индии Нарендра Моди в социальной сети X.

Технология стыковки необходима для таких задач, как обслуживание спутников и многократные пуски ракет. Таким образом, Индия стала четвертой страной, которая смогла успешно завершить миссию. Ранее стыковку смогли осуществить Россия, США и Китай.