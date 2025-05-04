Индия перекрыла подачу воды через дамбу Баглихар, расположенную на реке Чинаб в штате Джамму, и готовится к аналогичным действиям на дамбе Кишанганга в Кашмире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на индийское агентство PTI.

По информации издания, эти гидроэлектростанции — Баглихар и Кишанганга — дают Индии возможность управлять объёмами и временем сброса воды. Таким образом, страна получила реальный инструмент давления на Пакистан в рамках обострившихся двусторонних отношений.

Решение перекрыть воду связано с приостановкой действия Индусского водного договора, который действовал между странами с 1960 года. Поводом стало недавнее нападение в Пахалгаме (Джамму и Кашмир), в результате которого погибли 26 человек, большинство из них — туристы. Индия возложила ответственность за атаку на террористов, действующих с территории Пакистана.

Индусский договор, подписанный при посредничестве Всемирного банка, распределяет водные ресурсы шести рек между Индией и Пакистаном. Его пересмотр или отмена может серьёзно повлиять на водоснабжение в Пакистане и спровоцировать рост напряжённости в регионе.