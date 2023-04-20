Индия обгонит Китай по численности населения в этом году - ООН

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Индия в ближайшие месяцы обгонит Китай по численности населения и станет самой населенной страной мира, показывают новые данные ООН, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на bbc.



Последние 70 с лишним на Китай и Индию приходится более трети населения планеты.



По прогнозам организации, население Индии вскоре должно достигнуть 1,4286 млрд человек, что на 2,9 млн больше, чем у Китая с его 1,4257 млрд жителями.



Доклад об отношении к меняющимся демографическим тенденциям в мире был опубликован ООН во вторник.



В Китае недавно резко упала рождаемость, а его население в прошлом году стало сокращаться - впервые с 1961 года. Демографы связывают это с политикой одного ребенка, существовавшей в стране 35 лет и остановленной семь лет назад, а также с высокими расходами на содержание детей.



В Индии также год за годом падает среднее число рождений на одну женщину.