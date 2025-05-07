Индия заявила, что нанесла удары по Пакистану и контролируемым Пакистаном районам в Кашмире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC News.

Это произошло спустя несколько дней после того, как Дели обвинила Исламабад в поддержке боевиков, стоящих за нападением на туристов в контролируемой Индией части Кашмира.

"Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированном Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и направлялись террористические атаки против Индии", — говорится в заявлении.

По данным индийских властей, удары поразили девять объектов.

"Наши действия были целенаправленными, взвешенными и неэскалационными по своему характеру. Ни один пакистанский военный объект не был атакован. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов их поражения", – заявили власти Индии.

Пакистан провёл ответную ракетную атаку по целям в Индии, сообщают "РИА Новости". В Исламабаде заявили, что после ударов Индии два человека погибли и 12 пострадали.

На прошлой неделе Индия перекрыла подачу воды через дамбу Баглихар, расположенную на реке Чинаб в штате Джамму. Гидроэлектростанции Баглихар и Кишанганга дают Индии возможность управлять объёмами и временем сброса воды. Таким образом, страна получила реальный инструмент давления на Пакистан в рамках обострившихся двусторонних отношений.