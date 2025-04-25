Индийские власти объявили, что аннулируют все визы, выданные пакистанским гражданам, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Также они закрыли единственный пограничный переход с Пакистаном и разорвали соглашения об использовании водных ресурсов реки Инд от 1960 года.

Пакт был заключен при посредничестве Всемирного банка и позволяет совместно использовать воды речной системы, жизненно важной для обеих стран. Власти Пакистана со своей стороны также отзывают визы для граждан Индии, закрывают воздушное пространство для самолётов индийских авиакомпаний, высылают ряд дипломатов и останавливают торговые операции.

Обострение отношений стало реакций на вооружённое нападение во вторник на туристов в подконтрольной Индии части Кашмира. Власти Индии интерпретировали случившееся как теракт. Прямо не обвинив в нём Исламабад, Нью-Дели заявляет, что малоизвестная сепаратистская группировка "Лашкар-и-Тайба", заявившая об ответственности, связана с Пакистаном.

Правительство Пакистана уточнило, что не заинтересовано в эскалации конфликта, и отрицает свою причастность к инциденту в Кашмире.

Сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Нарендре Моди в связи с чудовищным терактом в городе Пахалгаме на севере Индии. Там были убиты 26 туристов.