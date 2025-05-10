Министр иностранных дел Индии Викрам Мисри заявил, что Индия и Пакистан "прекратят все обстрелы и военные действия на суше, в воздухе и на море", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Би-Би-си.

Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар также подтвердил, что стороны согласились прекратить огонь.

"Пакистан всегда стремился к поддержанию мира и безопасности в регионе, при этом не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью", — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня после ночных переговоров при посредничестве Америки. Перемирие вступило в силу 10 мая в 17:00 по местному времени. Воздушное пространство Пакистана вновь открыто, аэропорты возобновили работу. Ранее в тот же день Исламабад объявил о начале масштабной военной операции, но выразил готовность остановить её при ответных шагах со стороны Нью-Дели.