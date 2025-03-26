В текущем году принят новый Стандарт питания в организациях образования, который вводится в действие с 1 сентября 2025 года, передает BaigeNews.kz.

В данном Стандарте питания учтены современные международные требования к здоровому питанию, обеспечивающие детей безопасным, качественным и сбалансированным питанием.

Основным преимуществом Стандарта питания являются уменьшение потребления соли, сахара и жиров, увеличение потребления овощей и фруктов, а также исключение из меню ненатуральных продуктов питания.

Сахаросодержащие напитки, соки заменены на негазированную воду, молоко, кисломолочные напитки, фруктовые чаи, компоты, фруктово-ягодные напитки с низким содержанием сахара с термической обработкой.

В Стандарте питания дана рекомендация по питанию учащихся/детей с особыми диетическими потребностями, а также предусмотрены требования к организации питания в малокомплектных школах, где отсутствуют пищеблоки.

Как сообщает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля, впервые внедрено понятие Индекс несъедаемости (тарелочные отходы), который представляет собой соотношение количества пищевых остатков, оставщихся на тарелках после приема пищи, к общему объему реализованных блюд.

Таким образом, внедрение Стандарта питания станет основой для улучшения качества питания в организациях образования и повышения здоровья детей.

В настоящее время разрабатывается план подготовки и внедрения Стандарта в организациях образования до начала нового учебного года.