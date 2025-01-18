  • 18 Января, 02:19
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Инаугурация Трампа: церемонию перенесут в помещение из-за холодов

Столбик термометра в этот день может опуститься до -11 градусов по Цельсию.

Сегодня, 01:27
АВТОР
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Instagram / realdonaldtrump Сегодня, 01:27
Сегодня, 01:27
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Фото: Instagram / realdonaldtrump

Из-за холодов в Вашингтоне избранный президент США Дональд Трамп распорядился провести церемонию своей инаугурации в Ротонде Капитолия, а не около здания, как происходит обычно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что не хочет подвергать риску переохлаждения своих сторонников, участников инаугурации и тех, кто будет обеспечивать её безопасность.

Трамп вступает в должность 20 января около полудня по времени Вашингтона. По данным метеорологов, столбик термометра в этот день может опуститься до -11 градусов по Цельсию.

"Согласно прогнозу погоды, температура в Вашингтоне с учетом ветро-холодового индекса может достичь рекордно низкой отметки, — пишет Трамп. — Я не хочу, чтобы кто-то пострадал или получил какие-либо повреждения".

Трамп напомнил, что последним президентом США, чья инаугурация состоялась в помещении, был Рональд Рейган: в 1985 году церемонию его вступления в должность также было решено перенести из-за холодной погоды.

Организаторы инаугурации были намерены распространить 220 тыс. билетов для зрителей.

ВВС обращает внимание на то, что на официальном портрете Трампа, обнародованном в пятницу, у избранного президента США хмурое выражение лица: голова слегка наклонена вниз, одна бровь приподнята, губы сжаты.

Это изображение заметно отличается от использованного им в 2017 году, когда он только стал президентом.

"Резкий контраст с его предыдущим, более традиционным портретом может также означать изменение его публичной персоны. Он подчеркивает более жесткую, более боевую позицию, поскольку он готовится вступить в должность во второй раз", – считает профессор политологии в Университете Джорджа Вашингтона Квардрикос Дрискелл.

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