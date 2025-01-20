Инаугурация Трампа: Что происходит в эти минуты в США
На церемонии будут присутствовать трое самых богатых людей в мире.
Сегодня, 21:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:05Сегодня, 21:05
81Фото: instagram.com/realdonaldtrump
Дональд Трамп будет приведён к присяге в качестве 47-го президента Соединенных Штатов Америки около полудня по восточному времени 20 января, передаёт BaigeNews.kz.
После встречи в Белом доме Трамп и президент Байден вместе поехали в президентском лимузине в Капитолий, где Трамп примет присягу в Ротонде, поскольку из-за сильного холода церемонию пришлось перенести внутрь.
"Добро пожаловать домой", — сказал г-н Байден г-ну Трампу и его жене, когда они прибыли в резиденцию президента, сообщает NYT.
На церемонии будут присутствовать Джефф Безос из Amazon, Илон Маск из Tesla и Марк Цукерберг из Meta, трое из самых богатых людей в мире.
Самое читаемое
- Известные модные дома отказались одевать Меланию Трамп на инаугурацию мужа
- Житель Астаны перерезал горло родственникам из-за замечания
- Вскрыла вены и заперлась в квартире: алматинские полицейские спасли жизнь девушке
- Софья Самоделкина высказалась о медали за Казахстан на Универсиаде-2025
- Авто перевернулось в результате ДТП в Алматы: погибла женщина