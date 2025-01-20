  • 20 Января, 21:34
  • BAIGENEWS

Инаугурация Трампа: Что происходит в эти минуты в США

На церемонии будут присутствовать трое самых богатых людей в мире.

Сегодня, 21:05
АВТОР
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instagram.com/realdonaldtrump Сегодня, 21:05
Сегодня, 21:05
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Фото: instagram.com/realdonaldtrump

Дональд Трамп будет приведён к присяге в качестве 47-го президента Соединенных Штатов Америки около полудня по восточному времени 20 января, передаёт BaigeNews.kz.

После встречи в Белом доме Трамп и президент Байден вместе поехали в президентском лимузине в Капитолий, где Трамп примет присягу в Ротонде, поскольку из-за сильного холода церемонию пришлось перенести внутрь.

"Добро пожаловать домой", — сказал г-н Байден г-ну Трампу и его жене, когда они прибыли в резиденцию президента, сообщает NYT.

На церемонии будут присутствовать Джефф Безос из Amazon, Илон Маск из Tesla и Марк Цукерберг из Meta, трое из самых богатых людей в мире.

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