Инаугурация президента: что осталось за кадром

Фото: Акорда

Главным событием дня для казахстанцев стала инаугурация главы государства. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости.

На мероприятии присутствовали политический истеблишмент Казахстана и иностранный дипломатический корпус, аккредитованный в РК. Среди зрителей — спортсмены, деятели культуры, бизнесмены и другие известные в стране личности. Подробнее о церемонии инаугурации в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Гости на церемонию инаугурации стали прибывать за два часа до начала. Некоторые из них были на месте уже в девять часов.

Казахстанский предприниматель Владимир Ким Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

В целом обстановка во Дворце Независимости была праздничной. Многие гости мероприятия приехали из разных регионов страны.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Зал, в котором проходила церемония, был поделен на несколько секторов. Каждое место было подписано. Пока гости прибывали на мероприятие и ждали начала церемонии, играли два оркестра: с классической и национальной музыкой.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Среди гостей можно было увидеть знаменитостей. Среди них и спортсмены, и политики.

Исполнительный секретарь партии "Amanat" Асхат Оралов, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев. Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Председатель президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Раимбек Баталов. Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Так, например, инаугурацию посетила прославленная гимнастка Алия Юсупова.

"Я второй раз присутствую на инаугурации Президента. Впечатления, конечно, радостные. Для каждого гражданина это своего рода праздник. Думаю, что выбрав за Касым-Жомарта Токаева Президентом, граждане нашей страны поступили правильно", — сказала спортсменка в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Также среди гостей были замечены: олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев, казахстанский тяжелоатлет, четырёхкратный чемпион мира Илья Ильин, председатель Казахстанского союза спортсменов Азамат Карлыгашев, боксёр, серебряный призёр Олимпийских игр Адильбек Ниязымбетов.

"Первый раз нахожусь на инаугурации Президента. Это мои первые выборы, где вёл активное участие. 5 октября спортивное сообщество выдвинуло в кандидаты Президента Касым-Жомарта Токаева. Я считаю, что народ сделал правильный выбор. Мы ждём реформ, изменений. Мы уверены, что с данным Президентом все реформы будут реализованы. Большое внимание должно, в частности, уделяться спорту", — сказал председатель Казахстанского союза спортсменов Азамат Карлыгашев.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Также среди зрителей Юрий Мельниченко — казахстанский борец греко-римского стиля, тренер, двукратный чемпион Азии, двукратный чемпион мира, чемпион Олимпийских игр, единственный в истории Казахстана борец, ставший чемпионом Олимпийских игр. Это первый спортсмен в истории Казахстана, ставший чемпионом Олимпийских игр.

Посетил церемонию инаугурации и экс-министр здравоохранения Алексей Цой. Сейчас он занимает должность руководителя Медицинского центра управления делами Президента РК.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Впервые на инаугурации Президента Казахстана присутствовал бизнесмен Тимур Турлов.

"Мне кажется, что сегодня произошло очень важное и вдохновляющее событие. Мы надеемся, что тот потенциал, который есть на сегодняшний день удастся реализовать в следующие семь лет . Я не только впервые голосовал в Казахстане, но и впервые голосовал за того кандидата, который победил. Я рад и воодушевлен. Думаю, что у нас есть реальный шанс добиться конструктивных изменений", — отметил Турлов в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Церемония инаугурации началась в 10:50. После внесения Государственного Флага, Штандарта Президента и Конституции Республики Казахстан в Большой зал Дворца Независимости вошёл избранный Президент Республики Казахстан.

Фото: Акорда

Далее Касым-Жомарт Токаев принёс присягу:

"Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности Президента Республики Казахстан!"

В честь вступления в должность избранного Президента был исполнен Государственный Гимн, произведен 21 артиллерийский залп, а над резиденцией Акорда поднят Государственный Флаг. Председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров вручил Касым-Жомарту Токаеву удостоверение Президента Республики Казахстан.

Фото: Акорда

В своём выступлении Касым-Жомарт Токаев поблагодарил всех казахстанцев за оказанное ему высокое доверие. Он подчеркнул, что это большая ответственность.

"Возглавлять страну, пользуясь всенародной поддержкой, — это высокая честь и колоссальная ответственность. Расцениваю это как уникальную возможность в предстоящие семь лет исполнить свой долг перед нынешним и будущими поколениями. У казахов есть благородное понятие "аманат" – завет. Доверие народа – это вверенный мне аманат. И исполнить его – мой священный долг. Я приложу все усилия для того, чтобы оправдать доверие народа и превратить Казахстан в процветающее и благополучное государство".

Президент назвал ряд ключевых направлений его предстоящей деятельности. Как заявил Глава государства, построение справедливой рыночной экономики, защита частной собственности, развитие конкуренции, искоренение коррупции невозможно без обеспечения подлинного верховенства права.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение парламентских выборов. Сразу же после инаугурации он подписал ряд указов.

Фото: Акорда

Напомним, что президентские выборы состоялись 20 ноября. За Токаева проголосовали более 6 миллионов казахстанцев или 81,31 процента граждан страны.