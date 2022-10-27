В Книгу рекордов Казахстана внесли имя военнослужащего Министерства обороны РК, который пробежал 350 километров за 47 часов 23 минуты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Рауан Абылханов - командир боевой машины роты обеспечения учебного центра "Али" Военного института Сухопутных войск, сержант третьего класса.

Он пробежал по маршруту учебный центр "Али" – посёлок Шелек Алматинской области. Стартовал - 24 октября, финишировал - 26 октября. На финише в посёлке Шелек марафонца встретили командование института, сослуживцы, родные и друзья.

Рауан Абылханов занимается лёгкой атлетикой более десяти лет. Был победителем марафонов, проходивших в Алматы и в Вооружённых силах страны.

На торжественном митинге в честь марафонца представители Книги рекордов Казахстана вручили ему соответствующий сертификат, а друзья подарили многодетной семье Абылхановых автомобиль Kia Rio, сообщили в Минобороны.