Имущество в госсобственность принимается в порядке дарения - глава Минфина

Фото: primeminister.kz

Министр финансов Ерулан Жамаубаев на на заседании правительства 14 декабря сообщил, что имущество в рамках демонополизации переходит государству в подарок, передаёт BaigeNews.kz. Для демонополизации экономики создана и функционирует специальная комиссия.

Кроме того, ещё 26 компаний в сфере транспорта и железнодорожной инфраструктуры передадут в госсобственность.