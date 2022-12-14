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primeminister.kz Сегодня, 10:46
58
Сегодня, 10:46
58
Фото: primeminister.kz

Имущество в госсобственность принимается в порядке дарения - глава Минфина

Министр финансов Ерулан Жамаубаев на на заседании правительства 14 декабря сообщил, что имущество в рамках демонополизации переходит государству в подарок, передаёт BaigeNews.kz. Для демонополизации экономики создана и функционирует специальная комиссия.

Кроме того, ещё 26 компаний в сфере транспорта и железнодорожной инфраструктуры передадут в госсобственность.

"Уже проведено 25 заседаний комиссии, по итогам которых:  выработаны критерии отбора объектов к передаче в госсобственность из числа ранее приватизированных и переданных в конкурентную среду;  в сферах телекоммуникаций, железнодорожной инфраструктуры, экологии и гостиничного бизнеса приняты в госсобственность пакеты акций и доли участия в АО и ТОО, объекты недвижимости и деньги", - пояснил министр.

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#Ерулан Жамаубаев #имущество #госсобственность
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:46
58
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