Прокуратура города Кызылорда добилась возвращения государству имущества на сумму 900 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz. Речь идёт о полигоне по переработке твёрдых бытовых отходов и 16 земельных участках, ранее переданных в доверительное управление частному предпринимателю.

Согласно договору с местным акиматом, бизнесмен должен был не только управлять объектом, но и перечислять в бюджет 50% прибыли, а также регулярно отчитываться о своей деятельности. Однако ни отчётности, ни выплат предоставлено не было. Более того, органы местной власти не осуществляли должного контроля за соблюдением условий договора.

По итогам надзорной проверки прокуратура внесла акт, в результате которого полигон стоимостью 700 млн тенге и земельные участки площадью 326 гектаров (стоимостью 210 млн тенге) были возвращены в государственную собственность.