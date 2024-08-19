Имущество на 13 млрд тенге возвращено в собственность Казахстана

В Туркестанской области прокурорами в собственность государства возвращено имущество, передаёт BaigeNews.

"Постановлением апелляционной судебной коллегии города Астаны от 25.07.2024г. удовлетворена жалоба специализированной природоохранной прокуратуры Туркестанской области о признании недействительной договора о безвозмездной передаче госимущества.



Так, договором №1 от 26.06.2023г. водозаборный канал имени "20 лет независимости" протяженностью 13,9 км, стоимостью 13 млрд тенге безвозмездно передано Туркестанским филиалом "Казводхоз" ТОО "СК Парасат", - говорится в сообщении прокуратуры.

Основанием для вмешательства прокуроров послужили наушения прав и законных интересов крестьянских хозяйств-предпринимателей Жетысайского и Мактааральского районов, получающих оросительную воду через указанный канал.



Кроме того, новый собственник ненадлежащим образом осуществлял эксплуатацию данного канала, работы по очистке канала не осуществлялись, вывозился песок укрепляющий дамбу, вследствие которого нарушалась ее целостность.



В этой связи, по акту надзора прокуратуры имущество возвращено в собственность государства, что обеспечить его правильную эксплуатацию и обеспечить права потребителей.