Имущество и доход начнут декларировать чиновники и их супруги с 2023 года

Фото: pixabay.com

С 1 января 2023 года стартует второй этап всеобщего декларирования. Глава Управления непроизводственных платежей департамента госдоходов Алматы Куаныш Туменбаев рассказал, кого коснётся процедура и какое имущество нужно будет декларировать, передаёт BaigeNews.kz.

В Алматы более 100 тысяч работников госучреждений и квазигосударственного сектора и их супруги впервые подадут первоначальную декларацию об активах и обязательствах.

Туменбаев напомнил, что всеобщее декларирование в Казахстане введено с 1 января 2021 года, оно проходит в четыре этапа.

"С 2023 года начнут подавать декларации (по форме 250.00) работники государственных учреждений и квазигосударственного сектора и их супруги, с 2024 года – руководители и учредители юридических лиц, а также индивидуальные предприниматели и их супруги, с 2025 года – оставшиеся категории граждан, то есть практически всё взрослое население страны", - перечислил этапы спикер.

К категории госучреждений относятся организации, содержащееся только за счёт бюджета (включая сферу образования, дошкольного образования. здравоохранения, культуры, спорта).

Квазигосударственный сектор - это структура, созданная с участием государства. Субъекты квазигосударственного сектора - это государственные предприятия, товарищества с ограниченной ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании, участником или акционером которых является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилированными с ними в соответствии с законодательными актами РК.

Представитель ДГД Алматы назвал, как сведения, должны отражаться в Декларации об активах и обязательствах:

Имущество за пределами Республики Казахстан:

недвижимое имущество, земельные участки и (или) земельные доли, воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания, суда плавания "река-море";

транспортные средства, специальная техника и (или) прицепы;

деньги на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами Республики Казахстан, в сумме, совокупно превышающей по всем банковским вкладам 1000-кратный размер месячного расчётного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчётного налогового периода;

доля участия в уставном капитале юридического лица, созданного за пределами Республики Казахстан.

Имущество как в Республике Казахстан, так и за её пределами:

доля в жилом здании по договору о долевом участии в жилищном строительстве;

ценные бумаги, производные финансовые инструменты (за исключением производных финансовых инструментов, исполнение которых происходит путём приобретения или реализации базового актива);

инвестиционное золото;

объекты интеллектуальной собственности, авторского права;

наличные деньги, которые указываются в сумме, не превышающей предел 10000-кратного размера месячного расчётного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации об активах и обязательствах физического лица;

задолженность других лиц перед физическим лицом (дебиторской задолженности) и (или) задолженности физического лица перед другими лицами (кредиторской задолженности) при наличии нотариально засвидетельствованного (удостоверенного) договора или иного документа, являющегося основанием возникновения обязательства или требования, за исключением задолженности банкам и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, созданным в соответствии с законодательством РК о банках и банковской деятельности;

по желанию физического лица может быть указано другое имущество в случае превышения цены (стоимости) за единицу данного имущества 1000-кратного размера месячного расчётного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 31 декабря отчётного налогового периода, при наличии стоимости, определённой в отчёте об оценке, проведённой по договору между оценщиком и налогоплательщиком в соответствии с законодательством РК об оценочной деятельности.

К другому имуществу не относится имущество, подлежащее государственной или иной регистрации, а также имущество, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации.



Таким образом, декларация об активах и обязательствах представляется для фиксации накопленных активов и обязательств на дату вхождения в систему декларирования. При этом сведения о зарегистрированном в уполномоченных органах РК недвижимом имуществе и транспортных средствах отражать в декларации не надо.



Декларацию можно предоставить в электронном виде через "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz), Портал "электронного правительства" (egov.kz), а также через мобильное приложение eSalyq Azamat в срок до 15 сентября. А на бумажном носителе срок представление до 15 июля.



В соответствии с пунктом 1 статьи 272 Кодекса РК "Об административных правонарушениях" непредставление Декларации об активах и обязательствах в срок, установленный законодательными актами Республики Казахстан – влечёт предупреждение.

Согласно пункту 2 статьи 272 КоАП деяния, совершённые повторно в течение года после наложения административного взыскания влекут штраф в размере 15 МРП.

При возникновении вопросов по всеобщему декларированию физические лица могут получить консультацию в едином контакт центре по номеру 1414.