Прокуратурой Алматы обеспечен возврат недвижимого имущества Алматинского завода тяжелого машиностроения, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее прокуратурой города выявлены факты незаконной реализации имущества завода.

"В рамках исполнения акта надзора прокуратуры города Комитет государственного имущества и приватизации обратился в суд с иском о признании сделок недействительными. Содержание иска связано с возвратом Заводу участков земли более 37 га и 94 нежилых помещений общей площадью 79 966 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Cудом требования истца удовлетворены, апелляционной инстанцией решение оставлено в силе.

Ранее 31,9 процента завода принадлежали Болату Назарбаеву. В 2023 году Верховный суд обязал его вернуть государству акции АЗТМ. Он их приобрёл в 2007 году, однако условия сделки не были выполнены.