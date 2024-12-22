Импорт товаров для ухода за ногтями в Казахстане рухнул до антирекорда
Показатели этого года оказалось самыми низкими как минимум за последние 10 лет.
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С января по октябрь 2024 года в Казахстан ввезли 679,6 тонны средств для маникюра и педикюра, что в 2,2 раза меньше к тому же периоду прошлого года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал DATA HUB.
В денежном же эквиваленте показатель упал в 1,8 раза, до 4,5 млн долларов.
"Двухкратное снижение привело к тому, что текущее значение оказалось самым низким как минимум за последние 10 лет. И такой исход выглядит несколько неожиданным: шесть лет перед этим дела с импортом шли довольно хорошо. Даже в пандемийном 2020 году ввоз товаров для ухода за ногтями держался на приемлемой отметке – 1,2 тысячи тонн. А в 2021 году, когда карантинные ограничения начали плавно снимать, и вовсе бил все рекорды – 2,7 тысячи тонн", – сообщают аналитики.
Отмечается, что в октябре т.г. сделать маникюр в салоне красоты стоило на 13,2% дороже, чем годом ранее.
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