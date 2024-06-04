Импорт медикаментов в Казахстане вырос

За январь–апрель текущего года в стране произвели фармацевтической продукции на 61,1 млрд тг — на 6,7% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее, передаёт BaigeNews со ссылкой на Energyprom.

В региональном разрезе наибольший объём выпуска в секторе пришёлся на Шымкент: 21,7 млрд тг, годовой рост — на 16,1%. В тройке лидирующих регионов также оказались Карагандинская (14,9 млрд тг, плюс 76,2% за год) и Алматинская (13,8 млрд тг, минус 18,8% за год) области, а в топ-5 вошли Алматы (7,4 млрд тг, минус 18,7%) и Жамбылская область (1,3 млрд тг, минус 12,7%).

По итогам января–марта текущего года в Казахстан завезли 7,9 тыс. тонн медикаментов на сумму 425 млн долл. США. Рост в натуральном выражении составил 5,3%, в денежном — 22,3%.

Из стран СНГ завезли 3 тыс. тонн медикаментов на сумму 36 млн долл. США. Здесь основной объём поставок в РК пришёлся на Россию: 2,1 тыс. тонн — на 40,8% больше, чем годом ранее. В тройке лидирующих стран-импортёров лекарств также оказались Беларусь и Украина: 545,1 и 175,7 тонны соответственно.

Из стран, не входящих в состав СНГ, Казахстан завёз 4,9 тыс. тонн медикаментов на сумму 389 млн долл. США. Основным поставщиком для РК стал Китай: 958,3 млн тонн лекарств — на 40,8% меньше, чем в январе–марте прошлого года. В пятёрку ключевых стран также вошли Индия, Германия, Франция и Турция.

По итогам апреля текущего года фармацевтические препараты подорожали на 0,8% за месяц и на 11,5% за год.

В месячной динамике сильнее всего подорожали "Ацикловир" (на 4,1%), ацетилсалициловая кислота (на 3%), "Корвалол" (на 1,8%), "Аквалор" (на 1,3%), "Детримакс" (на 1,2%), "Омез" (на 1,2%). Подешевели такие препараты, как сироп от кашля "Бронхикум-С" (на 0,2%) и активированный уголь (на 0,8%).

В годовой динамике ацетилсалициловая кислота подорожала сразу на 65,3%, парацетамол — на 33,3%, активированный уголь — на 32%, "Хилак форте" — на 24,2%, капли "Фенистил Нью" — на 22,4%, раствор йода — на 21,7%.

В 2023 году расходы домашних хозяйств на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру выросли на 4,5% за год, до 50,6 тыс. тг.

Больше всех потратились домохозяйства Карагандинской области: 70,9 тыс. тг — на 9,6% больше, чем в 2022 году, и сразу на 40,1% больше по сравнению со средним показателем по стране. Далее расположились Восточно-Казахстанская (62,3 тыс. тг) и Северо-Казахстанская (60,7 тыс. тг) области.

Наименьшие затраты на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру понесли домохозяйства Мангистауской области: 30,1 тыс. тг — на 16,7% больше, чем годом ранее. Расходы сократились только в 2 из 20 регионов страны: в Алматы (на 21,9%, до 54,4 тыс. тг) и в Алматинской области (на 8,5%, до 48,3 тыс. тг).