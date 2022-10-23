Императрица мира: пьесу о жене Чингизхана презентовали в Лондоне

Фото: facebook.com/KazakhEmbassyUK

Автор произведения — писатель-драматург Дулат Исабеков, который по праву считается живым классиком казахской литературы.

В Лондоне состоялась презентация мировой премьеры пьесы "Borte, Empress of the World" Дулата Исабекова, посвященной жене Чингизхана Борте, передаёт BaigeNews.kz.

Международную презентацию организовало Посольство Казахстана в Великобритании при поддержке Евразийской творческой гильдии в Лондоне.

Фото: facebook/KazakhEmbassyUK

Как сообщается на официальном аккаунте посольства в Facebook, показ спектакля намечен на декабрь этого года в австралийском Мельбурне, а уже в следующем году организаторы планируют турне труппы с этим спектаклем по Великобритании и США.

"Дулат Исабеков по праву считается живым классиком казахской литературы, его пьесы ставились в Европе и Азии на многих языках мира, а его книги уже больше полувека получают признание критиков и читателей. Пьеса о Борте, мудрой женщине, сыгравшей большую роль в жизни "Потрясателя Вселенной" Чингисхана, повествует о ее непростой жизни и ключевой роли в судьбе великого завоевателя", — отмечают в посольстве.

Фото: facebook/KazakhEmbassyUK

Режиссёром-постановщиком пьесы выступает известный австралийский режиссер и композитор Уоррен Уиллс, который преобразил классическую пьесу в спектакль с музыкальными фрагментами.

В постановке в Мельбурне принимают участие известные австралийские деятели культуры и искусства, а также социально-инклюзивный "Хор молодого мира".

Реализация проекта была инициирована Eurasian Creative Guild — британской общественной организацией, целью которой является продвижение национальной культуры народов евразийского пространства. ECG с 2015 года успешно координирует международные проекты в разных странах мира.