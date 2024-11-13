Иммиграция в Казахстан из Монголии и Китая бьет рекорды

За первые три квартала 2024 года из КНР в Казахстан на постоянное место жительства прибыло 1451 человек, из Монголии – 1088 человек, в обоих случаях рост к тем же месяцам 2023 года составил почти три раза: на 177% и 172% соответственно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

Число иммигрантов из Китая при этом стало самым высоким за период с 2017 года, хотя в 2020-м было всего на девять человек меньше.

Что касается Монголии, это более внушительный рекорд с 2011 года, и ничего подобного за все это время не наблюдалось.

Число уехавших из Казахстана в Китай и Монголию традиционно невелико, так что по сальдо миграции (число прибывших минус число убывших) картина схожа с прибытием. Почти все приехавшие из этих стран — казахи, 98% и 99% соответственно.

Половина иммигрантов из КНР осела в Астане или Алматы, еще почти каждый пятый — в Алматинской области.

Самый популярный регион среди прибывших из Монголии — Акмолинская область (33%), более трети поселились в Астане (23%) и Алматы (13%).

Всего за указанный период в Казахстан прибыло 20,4 тысячи иммигрантов, что на 6,5% больше, чем в январе-сентябре 2023 года. Лидирует по-прежнему Узбекистан.

Выбыло Казахстана около 10,2 тысячи человек — на 20% меньше, чем годом ранее.

Таким образом, сальдо миграции (приехавшие минус уехавшие) приросло сразу на 59% и составило, соответственно, приблизительно 10,2 тысячи человек.