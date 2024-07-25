"Имитировал выстрелы": суд Костаная рассмотрел необычное дело
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В Костанае административный суд вынес решение по нестандартному делу, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает областной суд, в социальных сетях появилось видео, на котором пассажир во время движения автомобиля имитировал выстрелы из пистолета. Согласно протоколу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 434 КоАП (мелкое хулиганство), своими действиями мужчина выразил неуважение к окружающим и нарушил общественный порядок. Была установлена его личность, нарушителем оказался 24-летний гражданин А. Инцидент произошёл 19 июля 2024 года в Костанае.
"Из оригинала видеозаписи следует, что выстрелов А. не производил, на его действия проходящие по улице люди не отреагировали, что не повлекло нарушение общественного порядка. В связи с чем производство по делу в отношении А. прекращено за отсутствием состава административного правонарушения. Постановление суда в законную силу не вступило", – сообщили в суде.
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