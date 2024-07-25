"Имитировал выстрелы": суд Костаная рассмотрел необычное дело

В Костанае административный суд вынес решение по нестандартному делу, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает областной суд, в социальных сетях появилось видео, на котором пассажир во время движения автомобиля имитировал выстрелы из пистолета. Согласно протоколу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 434 КоАП (мелкое хулиганство), своими действиями мужчина выразил неуважение к окружающим и нарушил общественный порядок. Была установлена его личность, нарушителем оказался 24-летний гражданин А. Инцидент произошёл 19 июля 2024 года в Костанае.