Именными часами наградили полицейских за спасение мужчины от суицида в Алматы

Фото: пресс-служба прокуратуры Алматы

В Алматы мужчина хотел сброситься с автомобильного моста, однако полицейские не позволили. За спасение жизни их наградили в прокуратуре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Как сообщили в ведомстве, трагедия едва не случилась 8 марта.

"Сотрудники полка патрульной полиции Турксибского района Алматы, старшие инспекторы Санжар Абдраимов и Кудайберген Тогжанов предотвратили попытку суицида гражданина. Мужчина висел на руках, ухватившись за ограждение пешеходного моста над проезжей частью. Полицейские, перекрыв движение, подогнали грузовик под пытавшегося сброситься мужчину", — говорится в сообщении.

Прокурор Турксибского района Алматы Избасар Масакбаев, поблагодарив инспекторов за слаженную и оперативную работу по спасению человека, наградил их именными наручными часами.