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Именными часами наградили полицейских за спасение мужчины от суицида в Алматы
В Алматы мужчина хотел сброситься с автомобильного моста, однако полицейские не позволили. За спасение жизни их наградили в прокуратуре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.
Как сообщили в ведомстве, трагедия едва не случилась 8 марта.
"Сотрудники полка патрульной полиции Турксибского района Алматы, старшие инспекторы Санжар Абдраимов и Кудайберген Тогжанов предотвратили попытку суицида гражданина. Мужчина висел на руках, ухватившись за ограждение пешеходного моста над проезжей частью. Полицейские, перекрыв движение, подогнали грузовик под пытавшегося сброситься мужчину", — говорится в сообщении.
Прокурор Турксибского района Алматы Избасар Масакбаев, поблагодарив инспекторов за слаженную и оперативную работу по спасению человека, наградил их именными наручными часами.
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