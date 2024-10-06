Именитые спортсмены проголосовали на референдуме по АЭС
Сегодня, 19:26
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Сегодня, 19:26Сегодня, 19:26
39Фото: baigenews.kz
На участках для голосования свой выбор относительно строительства АЭС сделали именитые спортсмены Демеу Жадыраев и Илья Ильин, передаёт BaigeNews.kz.
Борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпиады Демеу Жадыраев пришёл голосовать один.
А Заслуженный мастер спорта РК по тяжёлой атлетике Илья Ильин - вместе с семьёй - женой и дочкой.
Его участие в голосовании подчеркивает важность гражданской активности и участия известных личностей в общественно-политических процессах.
Ранее сообщалось о том, что казахстанские футболисты проголосовали в Вене перед матчем Лиги наций УЕФА.
Явка на участках в Казахстане превысила 61 процент.
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