Именитые спортсмены проголосовали на референдуме по АЭС

На участках для голосования свой выбор относительно строительства АЭС сделали именитые спортсмены Демеу Жадыраев и Илья Ильин, передаёт BaigeNews.kz.

Борец греко-римского стиля, серебряный призёр Олимпиады Демеу Жадыраев пришёл голосовать один.

А Заслуженный мастер спорта РК по тяжёлой атлетике Илья Ильин - вместе с семьёй - женой и дочкой.

Его участие в голосовании подчеркивает важность гражданской активности и участия известных личностей в общественно-политических процессах.

Ранее сообщалось о том, что казахстанские футболисты проголосовали в Вене перед матчем Лиги наций УЕФА.

Явка на участках в Казахстане превысила 61 процент.