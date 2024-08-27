Имена Қасым, Жомарт и Кемел дали тройне, родившейся в Шымкенте
Сегодня, 01:25
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Сегодня, 01:25Сегодня, 01:25
33Фото: pixabay.com
В Шымкенте родилась тройня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на t.me/otyrarkz.
"Имена уже выбрали! Назвали их так - Қасым, Жомарт и Кемел. И еще, у семьи было до рождения тройни семь девочек, теперь еще 3 мальчика! Представьте, какое счастье! ", - говорится в сообщении.
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