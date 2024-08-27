  • 27 Августа, 01:29
  • BAIGENEWS

Имена Қасым, Жомарт и Кемел дали тройне, родившейся в Шымкенте

Сегодня, 01:25
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay.com Сегодня, 01:25
Сегодня, 01:25
33
Фото: pixabay.com

В Шымкенте родилась тройня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на t.me/otyrarkz.

"Имена уже выбрали! Назвали их так - Қасым, Жомарт и Кемел. И еще, у семьи было до рождения тройни семь девочек, теперь еще 3 мальчика! Представьте, какое счастье! ", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх