Имена победителей конкурса традиционной музыки "Шертпе күй" назвали в Алматы

Фото: t.me/Madeniet_zhane_sport_ministrligi

В Алматы состоялось награждение победителей республиканского конкурса исполнителей шертпе-кюй, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

В конкурсе участвовали домбристы в возрасте от 16 до 35 лет. Всего за главный приз боролись 45 участников, которые исполняли произведения представителей традиционной школы "шертпе".

Обладателем главного приза фестиваля стал Мадияр Сулейменов, которому вручили главный приз — миллион тенге.

Первое место на фестивале заняли: Нургали Толеби и Дарын Кудайберген. Они получили приз — 750 тысяч тенге.

На втором месте — Сырым Шонбаев и Ардак Елеусиз, им вручили 500 тысяч тенге.

Обладетели третьего места — Турсынбек Ильяс, Бекет Бексултан и Жаркыннур Ержанат получили по 300 тысяч тенге каждый.

Мауетбек Лунара и Ильясов Нуржан награждены специальной номинацией "Үміт".

Жанту Дадабаев, Айымгуль Саматова, Инжу Тлеубек, Дастан Токтаров, Ерболат Талапхан получили дипломы фестиваля и денежное вознаграждение.

"Домбра – это неотъемлемая часть нашей истории и нашего культурного кода. Мелодии домбры близки и знакомы каждому из нас. И именно поэтому государство уделяет особое внимание поддержке домбристов и продвижению этого искусства. К примеру, на сегодняшний день в рамках программы Artsport функционируют 643 кружка домбры, в которых занимаются более 26 тысяч детей. Кроме того, в специальных музыкальных школах, средних и высших учебных заведениях из года в год растет число желающих, обучиться игре на домбре", — отметил Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, поздравляя победителей.

Как отмечают организаторы, главная цель конкурса — отыскать талантливых молодых домбристов и создать условия для повышения их профессионального мастерства, а также для развитие национальной культуры.